Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda M.Ş. ve Ş.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı