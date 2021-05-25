Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI
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Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda M.Ş. ve Ş.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: ADIYAMAN'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI - Haberler
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