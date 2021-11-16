Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adreste arama yapıldı.

Gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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