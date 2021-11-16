Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonu

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonu

Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adreste arama yapıldı.

Gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman'da ailesiyle yürürken ayağına çarptı! Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı

Adıyaman'da ailesiyle yürürken ayağına çarptı! Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title