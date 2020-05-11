Adıyaman'da Ozan Köyü karantinaya alındı Adıyaman'da Ozan Köyü karantinaya alındıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'da Ozan Köyü karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gölbaşı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Ozan köyünde yaşayan bazı kişilerin yapılan Covid-19 testleri poizitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 26 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, 1033 nüfuslu köyün 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Köye 14 gün süreyle giriş ve çıkışlara izin verilmezken vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA