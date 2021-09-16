ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI - Haberler
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ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Erdem (65) yönetimindeki 02 HA 818 plakalı otomobil ile Ramazan Vural'ın kullandığı 46 AEA 294 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI
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Haber: ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALI - Haberler
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