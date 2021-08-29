Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Seval Aydınlık idaresindeki 44 ABG 139 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolunda karşı yönden gelen Celal Parlak idaresindeki 27 RL 913 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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