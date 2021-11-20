Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece Çelikhan-Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Keskinkılıç (33) yönetimindeki 02 AAU 102 plakalı otomobil ile Vedat Sivritaş'ın (32) kullandığı 44 ABM 414 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Zeynep Keskinkılınç (33), Hümeyra Keskinkılınç (8), Ramazan Sivritaş (57) ile Muhammed Sivritaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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