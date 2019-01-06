Adıyaman'da Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Abuzer Oğuz'un kullandığı 02 EC 812 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BU 0323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Bilal Bulut ve Yunus Emre Tosun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Oğuz, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman

Kaynak: DHA