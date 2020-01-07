07.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:08

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Yusuf Uslu yönetimindeki 44 DC 595 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Töken yönetimindeki 44 KT 138 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüler ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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