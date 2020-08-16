Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
16.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:47
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdullah Türk idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi'nde Mustafa Şahin idaresindeki plakasız motosiklet ile çapıştı.
Kazada, Abdullah Türk ve Mustafa Şahin yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA