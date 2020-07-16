Adıyaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybettiAdıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımında sürücüsü öğrenilemeyen 34 MSY 56 plakalı otomobil ile Muharrem Efe yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımında sürücüsü öğrenilemeyen 34 MSY 56 plakalı otomobil ile Muharrem Efe yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Efe, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Efe, burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA