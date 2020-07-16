Adıyaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybettiAdıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımında sürücüsü öğrenilemeyen 34 MSY 56 plakalı otomobil ile Muharrem Efe yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
16.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:20
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni yol ayrımında sürücüsü öğrenilemeyen 34 MSY 56 plakalı otomobil ile Muharrem Efe yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Efe, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Efe, burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA