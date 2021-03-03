Adıyaman'da otomobilin stepne kısmında uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da otomobilin stepne kısmında uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

03.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:16
Adıyaman'da otomobilin stepne kısmında uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen bir otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine aracı Nissibi Köprüsü yakınlarında durdurdu.

Narkotik Köpeği "Manken"in de katıldığı aramada, otomobilin stepne kısmına gizlenmiş 3 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A.A, A.B, C.İ. ve A.K. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da otomobilin stepne kısmında uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 11:18:43. #1.16#
title