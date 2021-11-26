Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Bahattin Demirel idaresindeki 63 M 1854 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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