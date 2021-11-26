Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Bahattin Demirel idaresindeki 63 M 1854 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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