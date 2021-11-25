Adıyaman'da otomobilin LPG tankı borusuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da bir otomobilin LPG tankı borusunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir otomobilin LPG tankı borusunda Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında 02 ABT 769 plakalı otomobili durdurdu.
Dedektör köpek "Miror"un da katıldığı aramada, otomobilin bagajında bulunan LGP tankının boru kısmında 2,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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