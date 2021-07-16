Adıyaman'da otomobilin direksiyonuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
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Adıyaman'da otomobilin direksiyonuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Adıyaman'da otomobilin direksiyonuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, aracın direksiyonundaki korna bölümüne zulalanmış 30,88 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.B.G. ile R.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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