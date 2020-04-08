Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
08.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:04
Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 07 NM 588 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Z.H'ye çarptı.
Yaralanan Z.H, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA