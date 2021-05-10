Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevdet G. idaresindeki 06 DA 5948 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi'nde önünde seyreden Kasım Ç. idaresindeki 02 ABF 431 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsüyle yanındaki Aziz D. yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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