Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı.
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı.
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Eyüp A. idaresindeki, 02 AAU 055 plakalı otomobil Osman T. idaresindeki plakasız motosiklet ile Yeşilyurt Mahallesinde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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