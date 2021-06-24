Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Muhammed K. idaresindeki 20 F 5770 plakalı otomobil, Ercan G. idaresindeki plakasız motosiklet ile Atatürk Bulvarında çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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