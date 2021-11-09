Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Yeni Mahalle 3'üncü çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 02 AT 464 plakalı otomobil, Nevzat B. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nevzat B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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