Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

25.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:54
Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

A.Ç. (51) idaresindeki 02 AU 996 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Merinos Caddesi Narinler Sokak'ta oyun oynayan Damla Varol'a çarptı.

Ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi hastane morguna kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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