Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Fatih G. idaresindeki 03 BC 237 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, Suriye uyruklu İbrahim A'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan İbrahim A, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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