Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
20.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:14

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezgin Avcı idaresindeki 02 BA 125 plakalı otomobil, Yenisanayi Mahallesi Eğriçay kavşağında bisiklet sürücüsü Muhammet Reşat Akalın'a çarptı.

Kazada bisiklet süren Akalın yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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