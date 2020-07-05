Adıyaman'da otomobilin çarptığı 22 keçi telef oldu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı 22 keçi telef oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı 22 keçi telef oldu.

Yukarı Çöplü Mahallesi'nde 35 PL 391 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsüne çarptı.

Sürü sahibi Mehmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin çok hızlı araç kullandıklarını belirterek, yara almadan kurtuldukları için şükrettiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik kontrolü sonrası yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA