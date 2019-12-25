Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı ilkokul 2. sınıf öğrencisi iki çocuk yaralandı.

25.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:18
Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

'da otomobilin çarptığı ilkokul 2. sınıf öğrencisi iki çocuk yaralandı.

Mehmet Ekinci idaresindeki 02 DA 747 plakalı otomobil, Yeni Mahalle ikinci çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan ilkokul 2'inci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz (8) ve Muhammed Eren Ölbeci'ye (8) çarptı.

Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammed Eren Ölbeci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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