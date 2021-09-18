Adıyaman'da otomobil yangını

Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman - Gölbaşı kara yolu üzerinde Fevzi Ö. idaresindeki 02 AS 647 plakalı otomobil de, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.