Adıyaman'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
30.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:32
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Arslan'ın kullandığı 46 NF 207 otomobil, Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında Selim Genç idaresindeki 44 AK 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Arslan (36) ile otomobilde bulunan Ezgi (32) ve Eylül Arslan (1) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA