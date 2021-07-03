Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı
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Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla attı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Dağlı (19) yönetimindeki Renault markalı 44 PP 591 plakalı otomobil Kahta- Diyarbakır karayolu Salkımbağ (Alüt) köyü yol ayırımı civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan Sabri Dağlı (45), Zeliha Ballı (88), Adile Oktay (28), Feride Dağlı (42) ve bebek Ahsen Kavşit (1) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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