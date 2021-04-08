Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı
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Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Ü. idaresindeki 02 FR 701 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhammed Ü. ile otomobilde bulunan Gaffari Y., Burak Ç. ve Aydın K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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