Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

07.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:06
Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da bir otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bir otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdar B. idaresindeki 34 ZH 2944 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Perre Antik Kenti mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada otomobil sürücüsü Serdar B. ile araçta bulunan Fadime B. ve Belinay B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 12:06:29. #1.16#
title