Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralıADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zey köyünde meydana geldi. Mustafa Mermer yönetimindeki 02 AP 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki Hatice Mermer ve Nilüfer Mermer yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA