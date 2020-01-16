Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

16.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:02
Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde 'nde meydana geldi. Koray Yaprak yönetimindeki 34 YL 5791 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü Koray Yaprak ile yanında bulunan Zeliha Yaprak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye allınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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