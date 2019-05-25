Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Malatya karayolu üzerinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine giden Mine Göçer idaresindeki 35 RHS 06 plakalı otomobil sürücüsü Gölbaşı İlçesi 10.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü Mine Göçer ve İlknur Karakaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA