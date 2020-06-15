Adıyaman'da otomobil takla attı 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralıADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde sürücü yaralandı.
15.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:50
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde sürücü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Taşkın yönetimindeki 27 US 422 plakalı araç kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücüsü Nevzat Taşkın yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelin ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA