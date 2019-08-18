Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

18.08.2019 17:28

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynel Kaya (35) yönetiminde 63 VR 599 plakalı otomobil, Göçeri köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İslim (28), Leman (35), Feyza (5) ve Nazife Kaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA