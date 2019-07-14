Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Enes Bozkurt idaresindeki 26 AC 746 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücüyle yanında bulunan Ahmet, Sinan ve Fatma Bereket ile Şahin Mudu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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