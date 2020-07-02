Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
02.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:48
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Engin Çiftçi'nin kullandığı 02 AN 831 plakalı otomobil, Kömür beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Çiftçi ile otomobilde bulunan Hanım ile Abdullah Çiftçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA