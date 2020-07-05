Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
05.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:21
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Öztürk idaresindeki 44 HS 246 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolu Cendere Köprüsü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncu şarampole devrildi.
Yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu alev alan araçta yangın çıktı. Çevredekilerin yardımıyla sürücü Öztürk ve araçta bulunan Saadet Kelepçe otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA