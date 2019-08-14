Adıyaman'da otomobil kurşunlandı

14.08.2019 23:28

Adıyaman’da, sabaha karşı park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Olay, sabaha karşı Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Pınar I.’ya ait park halindeki 02 BH 267 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak otomobilde inceleme başlatırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobile 6 adet kurşunun isabet ettiği öğrenilirken konuyla ilgili polisin soruşturması sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA