Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
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Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Doğan Mert Kurşun idaresindeki 38 ABP 432 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptıktan sonra bir iş yerinin duvarına vurarak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Ömer (39), Pınar ve Mehmet Ali Dinçer (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve ağlayan 1 yaşındaki çocuğu, cep telefonundan çizgi film izleterek sakinleştirmeye çalıştı.

Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı
Otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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