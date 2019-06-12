Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Karaman idaresindeki 02 AAR 852 plakalı otomobil, Güzelyurt köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 769 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücü Karaman ile otomobildeki Muhammed, Hüseyin, Figen, Yeliz, Ercan Karaman ve Halime Şilta yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA