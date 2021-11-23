Otomobil ile traktör çarpıştı, 2 yaralı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Ali Karayiğit idaresindeki 34 KD 9138 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Narince köyü girişinde Şükrü Orhan idaresindeki 02 FB 7483 plakalı traktör ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Remziye Karayiğit yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.