Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Adıyaman'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Zeynal Orüz idaresindeki 02 HP 426 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ÖZ 558 plakalı traktör ile merkeze bağlı Atmalı köyünde çarpıştı.

Kazada, sürücü Orüz ile otomobilde bulunan Mehmet Kırmızı ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orüz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Mehmet Kırmızı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA