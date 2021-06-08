Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Barış B. idaresindeki 02 DB 206 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolunda Serhat D. idaresindeki 02 AJ 769 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada Serhat D. ile motosiklette bulunan Eren K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eren K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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