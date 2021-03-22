Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
22.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:54
Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Mehmet Orhan (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 VA 7711 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Orhan ile motosiklette bulunan Ferhat Çevik (18) yaralandı.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Orhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya