Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Dicle idaresindeki 34 PN 4832 plakalı otomobil, Malazgirt Mahallesi 2340. Sokak'ta, Enes Karakeçi'nin kullandığı 02 BD 601 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Enes Karakeçi ve motosiklette bulunan İmam Güneş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.