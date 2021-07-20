Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 AAD 879 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Caddesi eski kaymakamlık binası önünde Abdullah H. idaresindeki 33 MA 6168 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya