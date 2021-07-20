Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 AAD 879 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Caddesi eski kaymakamlık binası önünde Abdullah H. idaresindeki 33 MA 6168 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Balotelli Emre Belözoğlu Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:42:32. #1.14#

title