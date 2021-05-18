Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Demir idaresindeki 03 KN 371 otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Aziz idaresindeki 02 AAV 097 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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