Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

29.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:53
Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahta yönüne giden E.E. yönetimindeki 24 AG210  plakalı kamyon ile Yusuf Karayılan'ın kullandığı 27 C 0497 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Karayılan ile beraberinde bulunan Nisanur Karayılan (4), Mira Karayılan (6), Yusuf Karayılan (29), Vediha Karayılan (49), Ayşegül Karayılan (23) ve Elif Taşkın (41) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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