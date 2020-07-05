Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Metin Kırmızı idaresindeki 03 DB 984 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Aşağıçöplü köyü yakınlarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Metin Kırmızı ile araçlarda bulunan Türkan Şahin, Suphi Şahin ve Yaşar Şahin yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Suphi Şahin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaynak: AA