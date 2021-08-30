Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Çapar idaresindeki 02 HH 852 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 NC 278 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Bekir Çapar ile araçta bulunan Emel Öksüz ve Yaren Öksüz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı